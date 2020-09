'Bus affollati, caro Corsini l'unica percezione sbagliata è la tua'

'Carissimo Corsini, l'unica percezione sbagliata è la vostra di saper amministrare e conoscere le realtà in cui vivete. Per voi è tutta una percezione, lo dite della delinquenza che dilaga nelle città, e intanto aumenta l'insicurezza. Ora è una percezione il sovraffollamento sugli autobus'. Lo affermaresponsabile regionale Settore Scuola per Forza Italia Giovani replicando alle parole dell'assessore regionale ( qui l'articolo ) alla Mobilità Andrea Corsini, per il quale 'le segnalazioni di sovraffollamento sono spesso il frutto di una percezione non sempre realistica, a cui si aggiunge una complessiva tendenza a non sfruttare correttamente i mezzi di potenziamento messi a disposizione'.'Eppure la pericolosità del trasporto pubblico è sempre maggiore, e davanti ai cittadini sarete chiamati a risponderne' - chiude Bernagozzi.