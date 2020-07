'Bus gratis solo fino a 14 anni: Bonaccini non mantiene promesse'

“Subito, da settembre 2020, l’avvio della misura, con gli under 14 che potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi del Traporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna. E la previsione di estendere il beneficio, da settembre 2021, anche agli studenti della fascia di età 14-19 anni”. E’ quanto ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti,, rispondendo oggi in Aula a una interrogazione del consigliere della Lega Pelloni durante il Question time.Sulla base dei dati Istat riferiti alla popolazione la fascia di età 6-19 anni residente in regione è di quasi 570mila unità; i residenti nella fascia di età 6-19 anni che dispongono di un abbonamento per il trasporto pubblico sono oltre 162 mila. Il valore economico per il Trasporto pubblico locale è di oltre 26 milioni di euro all’anno, di cui circa 2,3 milioni di euro sono coperti da risorse messe a disposizione dagli enti locali, per ridurre in parte o del tutto il costo dell’abbonamento ad alcune categorie. La gratuità del trasporto pubblico per studenti da 6 a 19 anni aumenta il numero dei beneficiari in quanto tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo (fascia 6-13 anni) beneficeranno di un abbonamento urbano, per cui agli attuali si dovranno aggiungere un numero di abbonamenti urbani pari alla differenza tra i residenti nella fascia di età e il numero di abbonamenti esistenti, come pure nel servizio extraurbano.

La replica

“La giunta Bonaccini non rispetta la promessa fatta in campagna elettorale quanto al trasporto pubblico per gli studenti. Doveva essere gratuito, ma così non sarà”. Questo il commento del consigliere regionale della Lega Simone Pelloni. Pelloni aveva sollecitato un intervento a sostegno delle famiglie dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, che utilizzano in gran numero il trasporto pubblico locale nel tragitto casa-scuola e ritorno anche lontano dalla propria residenza perché iscritti alle scuole medie superiori non presenti omogeneamente su tutto il territorio. “Occuparsi della fascia di studenti più giovani – ha aggiunto Pelloni – non ha senso, dal momento che, considerando la giovane età degli studenti, quelli tra i 6 e i 14 anni usano lo scuolabus; inutile, quindi, confermare gli aiuti della Regione per questa fascia di età su cui insistono già contribuzioni anche degli enti locali. La promessa fatta in campagna elettorale da Bonaccini ha creato grandi aspettative nelle famiglie che ora, tuttavia, sono state completamente deluse dalla Giunta Bonaccini”.