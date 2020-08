Carabinieri in comune a Finale, acquisiti documenti su lavori pubblici

'Ci hanno chiesto e noi abbiamo fornito copia di tutto il materiale, ma non c'è stato nessun sequestro e a quanto ci risulta, nessun avviso di garanzia. Continueremo a garantire la massima collaborazione, come sempre fatto'. Così il sindaco Sandro Palazzi commentando l'arrivo e l'attività svolta questa mattina presso il Municipio di Finale Emilia, nella sede di via Monte Grappa.I documenti, che sarebbero stati forniti in fotocopia, riguarderebbero alcuni progetti di lavori pubblici gestiti dall'ufficio omonimo che nel 2015 era stato al centro dell'inchiesta che portò anche all'arresto del responsabile. Di recente i militari avevano acquisito materiale in comune rispetto alla riqualificazione e ripavimentazione della strada della cosiddetta Fruttarola. Vicenda che pare esclusa dall'oggetto dell'attività degli inquirenti di oggi.