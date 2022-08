Caro energia, tema cruciale da discutere in Europa, basta parlare di

‘La battaglia sul rincaro esponenziale di gas e bollette che sta mettendo allo stremo giornodopo giorno famiglie e imprese si fa in Europa. Le soluzioni nazionali servono a poco erischiano di aumentare il nostro debito pubblico, già enorme'. Ne è convinta Elisabelle Gualmini, europarlamentare PD e Presidente del Forum Europeo per le ceramiche. 'Un settore di eccellenza e campione di innovazione e di export che conta oltre 28.000 dipendenti (che quasi raddoppiano se si considera l’indotto) e che vanta appunto un fatturato di oltre 6 miliardi di euro all’anno, di cui 4,7 miliardi provenienti dall’Emilia-Romagna. Nella nostra regione si concentra infatti il 90% delleaziende ceramiche nazionali e la gran parte della spinta esportatrice (oltre 4 miliardi).E’ chiaro che i costi esorbitanti del gas mettono a rischio la produzione, nonostante lenumerose richieste e commesse da parte dei clienti. E’ un paradosso insopportabile.



Per questo da mesi a Bruxelles sto lavorando per aiutare il settore ceramico dell’EmiliaRomagna, anche perché il rincaro delle bollette e dei costi dell’energia e delle materie prime

è iniziato da molto tempo, ancora prima della guerra in Ucraina, per effetto del rimbalzo

impetuoso dell’economia dopo la pandemia. Ora però la nostra battaglia deve essere in

Europa. Dobbiamo “sfruttare” il più possibile la credibilità del Presidente Draghi anche in

questa fase di transizione e nonostante che i partiti che oggi lo invocano siano quelli che

l’hanno (irresponsabilmente) affossato. Per questo, in vista del Consiglio straordinario dei

ministri dell’Energia del 9 settembre si sta lavorando su quattro misure: la prima è il tetto

europeo al prezzo del gas, ora accettato anche dalla Germania e da altri paesi del Nord

Europa, quelli sino a poco fa più ostili a mettere una soglia. La seconda è il ‘decoupling’ e

cioè lo sganciamento tra costo del gas e costo dell’elettricità; la terza è la tassazione parziale

degli extraprofitti e infine la quarta è deregolamentazione delle norme sugli aiuti di stato

per il settore energivoro, non solo per le imprese in perdita, ma anche per quelle che in

questa fase non lo sono ma rischiano di diventarlo in fretta.

La campagna elettorale - conclude l'Onorevole Gualmini nel suo intervento - deve dare risposta a questi problemi concreti. Inutile parlare di massimi sistemi o di fascismo e anti-fascismo: ci vogliono misure concrete, immediate ed efficaci che sappiano dare risposte precise'