Gualmini (Pd): 'Minorenni senza Green pass esclusi dal bus? Vadano a piedi'

'Ci sono ragazzi che non possono prendere il bus per andare a scuola? Andranno a piedi, andranno a piedi'. A rispondere in questo modo a un intervento di Giuseppe Cruciani a Diritto e rovescio su Rete 4 è stata la parlamentare europea del Pd Elisabetta Gualmini. La modenese Gualmini, politologa e professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l'Università di Bologna, ha affermato questo e lo ha ribadito senza nessun problema mentre per il vicedirettore di Libero Pietro Senaldi ha affermato che 'chi se ne importa' se un minorenne non può andare in palestra e non può fare sport.Ricordiamo che parliamo di ragazzi minorenni, dai 12 anni in su, per i quali la scelta del vaccino spetta ai genitori. recente affermato che il problema della discriminazione subita dai minorenni senza super green pass esclusi, per volere del governo Draghi, da bus scolastici, attività sportive anche all'aperto e ogni luogo di socialità, esisterebbe in effetti, ma solo per i bambini che vogliono vaccinarsi a dispetto della volontà dei genitori.