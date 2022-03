Caro gasolio, autotrasporto: associazioni firmano accordo col Governo

Svolta nella vertenza sul caro-carburante. Le associazioni di rappresentanza dell'autotrasporto che aderiscono a Unatras hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Dopo aver annunciato ieri un fermo dell'autotrasporto per il 4 aprile, all'incontro di oggi col viceministro Bellanova le associazioni si sono dette soddisfatte di fatto ritirando la protesta.In base a quanto trapela sarebbe stato concordato un provvedimento ad hoc per l'autotrasporto sul caro gasolio che aumenta l'attuale rimborso sulle accise (ancora non è stata resa nota l'entità del rimborso) e riguarderebbe solo gli autocarri Euro 5 ed Euro 6, dal momento che ad oggi sono gli unici a godere di questo beneficio. È stato anche annunciato che il Governo starebbe varando, nello stesso provvedimento, una misura aggiuntiva per ristorare le imprese dai costi esorbitanti del caro energia.