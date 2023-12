'Carteggio tra Casarini e il vescovo Castellucci: Cavina alla gogna per molto meno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

pubblicata da 'Panorama' , in merito alla presunta commistione tra Luca Casarini e la Cei (con diverse Diocesi coinvolte, tra cui quella di Modena), ha destato non poco scalpore e non può che suscitare comprensibile stupore. È emerso infatti, tra i tanti riportati dai quotidiani nazionali, un carteggio risalente al 2020 tra lo stesso Casarini e il vescovo di Modena e Carpi Erio Castellucci, in cui si esplicita il supporto diretto, morale ma anche economico verso le attività di salvataggio dei migranti nel canale di Sicilia'. A parlare è il vicesegretario provinciale della Lega di Modena, Giulio Bonzanini.

'Fatti che non possono lasciare indifferenti, specialmente se pensiamo che, a parti invertite, c'è chi in questi anni non si è fatto scrupoli ad attaccare la Diocesi di Carpi (ai tempi autonoma) e l'allora vescovo monsignor Francesco Cavina per molto meno, attraverso accuse infondate e strumentalizzazioni che non hanno reso onore e giustizia ad una comunità tutt'ora ferita, in cui si è creato un pericoloso precedente con la bolla di sapone del cosiddetto 'Carpigate' - afferma Bonzanini -. Luca Casarini è invece un soggetto discutibile, ex no global, ateo convertitosi sulla via di Damasco (con l’enciclica 'Laudato sii' di Papa Bergoglio sul proprio comodino) e noto alle cronache per l'imputazione davanti al Tribunale di Ragusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attraverso l'operato della 'Mediterranea saving humans' (di cui Casarini è fondatore e membro del consiglio direttivo), non tanto per soccorrere in mare i migranti a fini umanitari, quanto per farne un business'.



'Parliamo (stando a quanto riportato dagli organi di stampa) di più di due milioni di euro provenienti dalle offerte dei fedeli e da diverse associazioni e Diocesi, tra cui quella di Modena con 10 mila euro nel 2022 (definiti 'una goccia nel mare'). Se si considera che 'Mediterranea' nelle uniche quattro missioni condotte con la nave 'Mare Jonio' tra il 2022 (gennaio, aprile e giugno) e il 2023 (nell’ottobre scorso) ha condotto in porto 422 migranti in tutto, il recupero di ogni naufrago è valso a Casarini e soci 4.900 euro: una vera pesca miracolosa... Operazioni portate avanti anche con il supporto politico di una buona fetta di sinistra, con i deputati del Pd Matteo Orfini, Gennaro Migliore, Luca Rizzo Nervo (facente parte insieme al sindaco di Carpi Alberto Bellelli della ormai silente e scomparsa associazione 'Fabrique'), la modenese Giuditta Pini (nel direttivo di Mediterranea), il fondatore di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà) ed ex governatore della Puglia Nichi Vendola - continua Bonzanini -. Lo sdegno nasce quindi da questa improbabile connivenza di sensibilità ed estrazioni apparentemente diverse (per non dire inconciliabili), che trovano però sinergie e punti in comune attraverso iniziative contestabili da un piano tanto etico, quanto umanitario, politico e financo giudiziario. 'Gocce nel mare' che erodono e scolpiscono metaforicamente non solo la roccia, ma anche la credibilità e la fiducia verso istituzioni secolari e principi etici e morali utilizzati in maniera inopportuna a scopi ideologici'.