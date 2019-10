Caso Bibbiano: 'Ci rivolgemmo ad Hansel e Gretel perchè rinomata'

Minori

L'Unione dei Comuni della val d'Enza decise di rivolgersi al centro Hansel e Gretel, onlus torinese al centro della recente inchiesta 'Angeli e Demoni', dopo il caso delle 'baby squillo' scoppiato nel 2013 a Bibbiano e Montecchio. E' la ricostruzione, fatta 'a posteriori' e riferita oggi nella sua audizione davanti ai consiglieri regionali dellasulla tutela dell'infanzia da. La responsabile per idel Servizio sociale dell'Unione, chiarisce prima di tutto che la scelta di affidare al centro diretto da(nella foto) le terapie psicologiche dei bambini non fu lei a prenderla. 'Non posso rispondere di scelte che non ho fatto io', spiega Pedroni. 'Ma in quel periodo storico - aggiunge - la Hansel e Gretel era un'associazione, una onlus, riconosciuta a livello nazionale come esperta in questi interventi'. Quindi, 'la ricostruzione che io ho potuto fare, ma la faccio oggi a posteriori, è quella per cui credo che quel servizio in grande difficoltà, a partire da questa situazione che si era creata nel 2013, si rivolse a questo centro per avere supporto, supervisione, nell'ottica di qualificare questi interventi'. Pedroni segnala poi che al momento i casi sottoposti al suo ufficio riguardano soprattutto richieste per situazioni di violenza assistita segnalate dai carabinieri, quindi contesti familiari in cui a subire è la madre, ma la tutela va estesa anche ai figli.La funzionaria evidenzia anche che, dopo lo scoppio dell'inchiesta a fine giugno, la pressione mediatica che si è sviluppata da giugno ad oggi ha portato i servizi sociali ad essere 'sotto assedio', soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Si sono verificate, dice Pedroni, 'minacce, con azioni verbali e non solo che hanno comportato una grossa sofferenza di tutti coloro che operavano a Barco di Bibbiano (sede dei servizi sociali, ndr) ma anche negli altri Comuni: si è colpito l'intero bacino territoriale'. Dopo aver assicurato che al momento i servizi sono in una fase di 'complessiva riorganizzazione', Pedroni lancia anche un allarme: 'Le famiglie affidatarie - dice - sono state nell'occhio del ciclone di questa inchiesta e quindi etichettate anche come possibili risorse che si attivano per un proprio guadagno personale o per sottrarre bambini alle loro famiglie. Io credo che tutto questo mini anche le fondamenta di questo sistema di sostegno e aiuto'. L'affido, ribadisce la responsabile dei servizi della val d'Enza, 'non nasce per questo scopo ma come ponte tra una famiglia in difficoltà e un'altra famiglia che si offre anche in modo solidale per essere di aiuto e far crescere un bambino nel migliore dei modi'.