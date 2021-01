Caso Jolanda, Bonaccini indagato: 'La mia bandiera è l'onestà'

'Sono tranquillo, esattamente come le ero un anno fa. Non solo perchè ho fiducia nell'azione della magistratura, ma anche perchè sono totalmente estraneo ai fatti riportati'. Così il governatore dell'Emilia-Romagna,, commenta l'iscrizione nel registro degli indagati per abuso d'ufficio per il caso di Jolanda di Savoia, scoppiato al termine della campagna elettorale di un anno fa.L'indagine della Procura di Ferrara seguita dal pm Ciro Alberto Savino che coinvolge il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini - come riferisce l'Ansa - sarebbe in dirittura di arrivo. L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe comunque un atto pressochè dovuto, avvenuto dopo il trasferimento del fascicolo da Bologna a Ferrara, a marzo. Nei mesi scorsi è stata chiesta una proroga per concludere gli accertamenti.L'accusa mossa dal sindaco Pezzolato, oggetto di un esposto ai carabinieri dal quale è partita l'inchiesta, era chiara: dopo la decisione della sua vicedi candidarsi nella civica di centrodestra per(la Trombin non venne eletta ma fu la più votata della lista) alle elezioni regionali, Bonaccini avrebbe fatto pressioni esplicite nei confronti del sindaco. 'Se vinco io non mi cercate più, capito?' è udibile dall'audio.'La vicenda sollevata dal sindaco di Iolanda in campagna elettorale un anno fa, a ben vedere, non riguarda nè la Regione nè il sottoscritto - afferma Bonaccini - ma i singoli rapporti tra i Comuni di quel territorio. Cosa su cui non mi compete nè esprimermi nè, men che meno, ingerire. E infatti non l'ho fatto in passato nè lo farò in futuro'. Il presidente rivendica che 'della trasparenza e dell'onestà ne ho fatto le bandiere del mio impegno politico amministrativo, come sa bene chi mi conosce. Tengo sempre nettamente distinti il piano politico da quello istituzionale. Su questo, parla per me la mia storia: non credo si possa non dico dimostrare, ma neppure sostenere che la Regione Emilia-Romagna abbia mai riservato un trattamento di sfavore al Comune di Iolanda di Savoia. Anche in questo caso parlano i fatti, quelli passati come quelli presenti'. Bonaccini aggiunge che 'i cittadini di Iolanda possono star certi che l'attenzione della Regione per i Comuni delle aree interne, in questo caso quella del basso ferrarese, proseguirà e crescerà in questa legislatura, perchè il nostro impegno è colmare i divari territoriali, lavorando in stretta collaborazione con le comunità e le amministrazioni comunali. E questo a prescindere dal colore politico dei sindaci', chiosa il governatore.'Io ieri sera ho parlato con Elisa'.'Sì'.'Erano dieci giorni che non riuscivo a parlarle, ho capito che ha cambiato idea e va bene, lei non mi ha detto che si candida dalla telefonata con la civica della Borgonzoni. Ok? Se la scelta è quella è chiaro che per me succede qualcosa eh rispetto ai rapporti con voi'.'Mah, sì. Sinceramente a me piacerebbe rimanere fuori da tutto'.'Siete venuti voi da me a pormi dei temi'.'Sono temi del territorio. E parlo col presidente''Della comunità. Abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo dato disponibilità a dare una mano, doveva addirittura candidarsi con me, non mi ha più detto niente, l'ho dovuta cercare io. Fin lì accetto. Se poi me la ritrovo che è candidata dall'altra parte è chiaro che per me c'è un giudizio. Volevo solo dirti questo. Lei non ha avuto il coraggio di dirmelo, non so neanche se è vero, si rincorrono le voci, le leggo volevo capire da te cosa c'era di vero. Tutto qua'.'Io non voglio nascondermi dietro a un dito e non è quello che voglio fare. Tra me e Elisa c'è una differenza di esperienza. Politica io non l'ho mai fatta ma si sono sentito dire da amico: la tua esperienza la puoi portare un passo più in là. Io quel giorno sono venuto lì insieme a lei per portare i temi del territorio, ma faccio fatica ad essere incollato...'.'Se io vengo da te, ti chiedo una mano e poi mi ritrovo che ti candidi addirittura con quelli che ti vogliono battere. A me nella vita non è mai successo e sono 30 anni che faccio politica. Voglio dire se è così, se per caso vinco io come è probabile, dopo però non mi cercate più, capito?'.