Cda Fondazione Modena arti visive, nominato ufficialmente Iervese

Il professor Vittorio Iervese è stato nominato nel consiglio di amministrazione della Fondazione Modena arti visive (Fmav). Lo ha comunicato il sindaco di Modena Muzzarelli al Consiglio comunale nella seduta di oggi. Iervese era l'unico candidato presentatosi. Vittorio Iervese è professore associato in Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali di Unimore, presidente del Festival dei Popoli – Istituto italiano per il film di documentazione sociale dal 2017; dirige il Lama (Laboratorio di analisi dei materiali audiovisuali) ed è membro del direttivo del Centro interdipartimentale per le Digital Humanities - DHMoRe. Resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2021, a titolo gratuito.