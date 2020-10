Seta, 2 nomi per post Cattabriga. Ma Muzzarelli può scegliere da solo

Si svolgono giovedì 15 ottobre nella sala consiliare del Municipio di Modena, a partire dalle 19, le audizioni dei candidati per il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione di Seta spa e per quello di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Modena arti visive (Fmav). Si tratta di nomine o designazioni di competenza del sindaco di Modena in organismi partecipati dal Comune, per Seta la procedura si è dovuta aprire dopo le improvvise dimissioni del presidente Andrea Cattabriga (qui la notizia).

Il candidato individuato dall’Amministrazione per la presidenza di Seta sarà successivamente proposto agli enti locali della provincia di Modena; se nominato, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2020 con un compenso che verrà deliberato dall’assemblea della società (ai tempi di Bulgarelli fissato in 51mila euro all'anno). Il consigliere nominato nel cda di Fmav invece resterà in carica, a titolo gratuito, fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2021.

Sono due le candidature presentate per la designazione del presidente del gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico: si tratta di Antonio Nicolini e Silvano Cavaliere; mentre per la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’istituzione artistica è stata presentata una sola candidatura, quella di Vittorio Iervese. Ricordiamo che comunque il sindaco potrebbe scegliere in autonomia anche al di fuori di questi nomi.

Le audizioni avverranno in occasione della seduta del Consiglio comunale, i cui lavori saranno sospesi per permettere ai tre candidati di presentarsi brevemente all’Assemblea.