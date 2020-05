Rivoluzione in Seta: si dimette Cattabriga. Rispunta ipotesi Valente

Rivoluzione improvvisa in Seta. Il presidente Andrea Cattabriga si è dimesso improvvisamente oggi. In una lettera ai dipendenti ha motivato la scelta con argomenti di carattere personale sottolineando l'impossibilità di proseguire il suo lavoro a tempo pieno con gli impegni familiari. Andrea Cattabriga era stato preferito a giugno 2018 dal sindaco Giancarlo Muzzarelli a Mirko Valente, funzionario Cna e fedelissimo allo stesso Muzzarelli. Il suo incarico sarebbe scaduto tra un anno.

'Ringrazio il presidente Cattabriga per il prezioso lavoro svolto in questi anni, ora la priorità è garantire il trasporto pubblico e possiamo contare su di un cda pienamente operativo. Poi con i soci decideremo il percorso per la nomina” - il laconico commento del sindaco di Modena.

Nei suoi due anni di mandato Cattabriga era riuscito nell'impresa di far rientrare lo scontro coi sindacati che aveva contraddistinto l'epoca di Vanni Bulgarelli. Un ruolo, quello di presidente, che Cattabriga aveva interpretato con libertà. E che è finito anzitempo. Smentite le voci di possibili scontri con Reggio Emilia che all'inizio non aveva gradito il nome modenese.

Adesso Muzzarelli dovrà riavviare le consultazioni e il percorso 'aperto' per scegliere il nuovo presidente. Percorso aperto che comunque si concluderà con una scelta che il sindaco potrà compiere in autonomia. A questo punto non è escluso che si ripresenti come candidato lo stesso Valente.



