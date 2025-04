Certificazione ISO 9001: il mancato rinnovo è una scelta del Comune

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Il Comune di Mirandola, che ha ottenuto per la prima volta nel 2023 la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, precisa che il mancato rinnovo della stessa nel 2024 è frutto di una scelta volontaria e consapevole, non legata a carenze o rilievi da parte dell’ente certificatore'.

Così, in una nota, l'amministrazione comunale di Mirandola rispetto all'attacco dell'opposizione sul mancato rinnovo della certificazione ISO 9001 al Comune. Ed è proprio in merito a tale certificazione che l'amministrazione comunale intende chiarire che 'era stata avviata in concomitanza con l’uscita dall’Unione dei Comuni, per accompagnare in modo qualificato il processo di riorganizzazione dei servizi comunali. L’obiettivo era migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità dei servizi attraverso una dettagliata “mappatura dei processi”, individuando eventuali duplicazioni o inefficienze'



In un contesto in cui la certificazione ISO nei Comuni è ancora poco diffusa e raramente copre l’intera attività dell’Ente, essa ha rappresentato un valore aggiunto nella fase di transizione. Tuttavia, il suo mantenimento avrebbe comportato un aggravio burocratico non giustificato, alla luce degli obiettivi raggiunti e della volontà dell’Amministrazione di ottimizzare le risorse interne.Il Comune continuerà quindi a monitorare e migliorare le proprie procedure tramite il Controllo di gestione e gli strumenti interni già attivi, proseguendo nel percorso di qualità a MirandolaNon si tratta di un passo indietro - specifica concludendo l'amministrazione comunale di Mirandola - ma di una scelta pragmatica, orientata a valorizzare l’esperienza acquisita e a rispondere con efficacia alle esigenze della comunità'Nella foto, il sindaco di Mirandola Letizia Budri