Mirandola, revocata certificazione di qualità ISO 9001

'Per una Pubblica amministrazione, un Comune nel nostro caso, avere la certificazione di qualità, la più diffusa, la ISO 9001, è indice di trasparenza e affidabilità verso i propri interlocutori. È un modo per dimostrare, sottoponendosi al controllo di un ente terzo, il miglioramento degli standard delle proprie prestazioni per soddisfare al meglio i bisogni della cittadinanza. Ebbene al Comune di Mirandola è stata revocata questa certificazione'. Ad attaccare l'amministrazione guidata da Letizia Budri è il Pd di Mirandola.

'In un contesto che vede le amministrazioni locali impegnate sempre più a migliorare efficacia, efficienza e trasparenza della propria azione, il comune di Mirandola fa un significativo e preoccupante passo indietro - aggiunge il Pd -. L’ente certificatore ne ha disposto la revoca nei confronti del comune di Mirandola e i consiglieri del gruppo Pd di Mirandola, Carlo Bassoli e Alessandro Guarda, hanno chiesto conto di quanto accaduto al sindaco di quello che invece che il passo “avanti” promesso in campagna elettorale, risulta essere un altro passo indietro che viene fatto fare a Mirandola'.