Chiusura punto nascite Mirandola, il Pd: ‘Da Lega solo polemiche’

In attesa che l’esecutivo “batta un colpo“, tutto ciò che è stato spostato a Carpi, anche se attrezzature mobili, deve tornare immediatamente a Mirandola. Si sottolinea la necessità che ogni attività riguardante il punto nascita sia oggetto di informazione, e condivisa con il Comitato di Distretto. Sui servizi ai cittadini, il PD della Bassa Modenese non ha mai avuto remore a criticare e impegnarsi per ottenere ciò che la programmazione prevede per l’ospedale'.Così in una nota Paolo Negro Capogruppo liste civiche Pd Bassa modenese, Roberto Ganzerli Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, Simone Silvestri Coordinatore Pd Bassa Modenese.'È invece vergognoso che la Lega di Mirandola, che esprime il Sindaco, agisca come se non avesse responsabilità, sfruttando episodi come questi per poter attaccare il PD, come fosse in continua campagna elettorale. Il Sindaco di Mirandola, unico primo cittadino dei Comuni della bassa a sedere nell‘esecutivo della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, oltre che nell’Assemblea, ha la possibilità di dialogare quando vuole con la Direttrice Generale e la Direttrice del Distretto: può in ogni momento attivare verifiche sui servizi del Distretto e del Santa Maria Bianca, perché il compito suo e della sua Giunta è governare e risolvere i problemi, non amplificarli strumentalmente.

Non ci risulta che il Sindaco abbia mai fatto quanto gli compete per il bene e il futuro del nostro ospedale, se non condividere le grida allarmiste e inutili del Consigliere Golinelli'.



'Chiediamo quindi che il Sindaco si attivi, nelle opportune sedi istituzionali, per chiedere che sia presentato quanto prima il progetto funzionale e strutturale di tutto l‘ospedale, come da programma condiviso con l’Azienda USL, e per dar conto degli importanti investimenti, sia in corso che programmati. Questo per rendere chiaro a tutti il disegno complessivo di rafforzamento del nostro ospedale: specialistiche, posti letto, tecnologie modalità di funzionamento. Il rientro dei posti letto di cardiologiada Carpi e la riapertura del punto nascite per noi rimangono fondamentali, oltre al potenziamento di tutto il personale - chiudono gli esponenti Dem - Se il consigliere Golinelli vuole davvero aiutare la causa dell’ospedale, si faccia portavoce presso il Governo affinché siano riconosciute alle Regioni le risorse necessarie per una sanità pubblica efficace: sappiamo tuttavia bene che questo genere di concretezza, improntata a una ricerca di soluzione fattiva alle esigenze reali del territorio, rappresenta una modalità anni luce dalla Lega di Mirandola e dai suoi esponenti'.