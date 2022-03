Circolare choc dell'esercito italiano: 'Addestrarsi al combattimento'

Valutare con attenzione i congedi anticipati, reparti in prontezza operativa 'alimentati al 100%', addestramento 'orientato al warfighting', 'provvedere affinchè siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d'arma dell'artiglieria'. E' quanto si legge in una circolare dello Stato maggiore dell'Esercito del 9 marzo con riferimento ai 'noti eventi' e alle 'evoluzioni sullo scacchiere internazionale'.Lo Stato maggiore dell'Esercito definisce questa 'lettera che sta circolando su alcune chat di messaggistica istantanea' relativa alla situazione internazionale un documento 'ad esclusivo usointerno di carattere routinario'. E' un documento, prosegue lo Stato maggiore, 'con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell'Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate da mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti'.Foto Esercito italiano Segui la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/lapressaquotidiano

