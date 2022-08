Cirinnà, candidatura non sicura: 'Uno schiaffo non avere paracadute'

'Ho passato una notte terribile, un film già visto come quando fece le liste Renzi nel 2018'. Così Monica Cirinnà, senatrice Pd, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama, attacca il partito nazionale per il posto in lista che le è stato riservato. Si aspettava di essere capolista al Senato nel proporzionale, invece finisce nel collegio uninominale Lazio 4.'La direzione del Pd aveva votato dei criteri per le candidature: forte radicamento nei territori, nessun paracadutato dal nazionale, no pluricandidature, merito - ricorda -. Questi criteri sono perfettamente applicabili alla mia persona, alla mia storia politica e al mio territorio, dopo 21 anni in consiglio comunale a Roma. Ebbene, questi quattro criteri sulla mia persona sono stati negati'.'Mi è stato tolto il seggio di capolista al Senato nella lista proporzionale, non sono stata valorizzata per le mie competenze, essendo capo dipartimento diritti del Pd'.È stato 'uno schiaffo candidarmi in un collegio difficile, senza paracadute e senza nemmeno dirmelo. Il collegio al Senato uninominale Roma 4 contiene dei territori per i quali io non sono adatta, forse anche per gli argomenti di cui mi occupo, che per qualcuno sono marginali, risibili, nonostante sia stato sventagliato che nel programma del Pd la priorità sono i diritti'.Nonostante 'l’offesa', perché 'i collegi migliori di Roma centro sono stati dati a persone alleate che non sono del Pd', annuncia Cirinnà, 'ho deciso di non rifiutare la candidatura nella fossa dei leoni, un collegio difficile e perdente. In tanti mi hanno chiesto di ripensarci e allora combatterò questa battaglia come l’ultimo dei gladiatori. È l’unico modo per non sottrarmi alle responsabilità verso le persone'.