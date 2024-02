Comitato per la prof Modena perde pezzi: se ne vanno Baldini, Gandini e Fangareggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui l'articolo ) nell’intento di dare vita a un progetto civico aperto a diverse sensibilità politiche e finalizzato tuttavia a individuare la figura di un candidato sindaco che si ponesse in netta discontinuità programmatica con l'amministrazione comunale di centro-sinistra. Purtroppo la direzione politica assunta dal Comitato “Noi per Modena” e i ripetuti quanto inaspettati elogi – a nostro avviso ingiustificati - espressi sull'operato dell’attuale sindaco Muzzarelli dalla neo-candidata sindaca professoressa Maria Grazia Modena nel corso della sua recente conferenza stampa, qui l'articolo , (oltretutto dopo essersi proposta pochi giorni prima quale candidata civica “unitaria” per i partiti di centro-destra), ci inducono a ritenere non più proseguibile il nostro impegno all'interno del Comitato stesso, che ora fra l’altro ha assunto la denominazione di “Modena per Modena” in vista della creazione di una futura lista civica'.



A lasciare ufficialmente il Comitato in appoggio alla Modena sono Elisa Fangareggi, presidente della Fondazione “Time for life”, Mia Gandini, ex coordinatrice regionale di Italexit e Antonio Baldini, consigliere comunale del gruppo consiliare “Indipendente per Modena”.

'Esprimiamo il nostro apprezzamento e stima personale per la figura della professoressa Modena e auguriamo con sincera amicizia ai membri del Comitato buon lavoro per la loro battaglia politica in vista delle elezioni amministrative di giugno'.