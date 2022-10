Commissione di inchiesta su gestione pandemia: Fdi ha già depositato la proposta

La proposta per una Commissione di inchiesta sul Covid è già stata depositata. Primo firmatario è il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, il quale ha depositato un disegno di legge per l''Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale'.La stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso in parlamento, aveva sottolineato la necessità di andare a fondo (): 'Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica Covid. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori'.'Ho presentato la proposta di legge per istituire la Commissione d’Inchiesta Parlamentare sul Covid. Perché Fratelli d’Italia gli impegni li rispetta - afferma lo stesso Bignami -. Ed ora faremo chiarezza. Su tutto. Fino in fondo'.