Complanarina, il Mit: 'Non è bloccata'. Il sindaco: 'Aspetto ancora risposta da Salvini'

'La Complanarina di Modena non è bloccata per una inadempienza del Mit, così come erroneamente affermato: semplicemente il Ministero è in attesa di alcuni approfondimenti ed è in consueto e stretto contatto con Aspi. L’attenzione è massima e c’è la determinazione per sciogliere velocemente tutti i nodi'. Lo afferma in una nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

'Apprendo da un comunicato ufficiale del MIT che sono in corso approfondimenti per realizzare finalmente i lavori necessari a ultimare la Complanarina. Dopo due anni di attesa spero che il tempo per approfondire si concluda in tempi adeguati e che finalmente si possa sbloccare un nodo viario tanto importante per i cittadini e le imprese modenesi - afferma Mezzetti -. Io aspetto ancora la risposta alla lettera che ho inviato al ministro Salvini lo scorso 10 giugno, per il momento mi accontenterò di una nota stampa'.