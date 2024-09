Comunicazione istituzionale o propaganda? Così i sindaci 'vincolano' i giornalisti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Solo in Emilia-Romagna dopo le elezioni di giugno scorso sono stati pubblicati da vari comuni più di 10 avvisi di selezione per giornalisti, con incarichi legati al mandato del sindaco. Ma questo succede in tutt'Italia. Incarichi che sommati complessivamente ammontano a diversi milioni di euro pubblici.Con la legge 150 del 2000 i Comuni possono dotarsi di un ufficio stampa per fare l'informazione istituzionale, curare le pubblicazioni dell'ente come i giornalini comunali senza che questi si trasformino in strumenti di propaganda politica.

Ma per aggirare i concorsi pubblici e avere così giornalisti slegati dal sindaco di turno, tanti sindaci preferiscono usare l'articolo 90.



LA POSIZIONE DELL'ORDINE

'L'idea dell'Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna è di verificare la questione nel consiglio dell'Ordine, e fare un'operazione di moral suasion nei confronti dei sindaci per il rispetto della legge 150/2000, e tenere quella legge quando si fanno le assunzioni per una corretta informazione ai cittadini; poi scriveremo all'Associazione nazionale comuni italiani per parlare dell'argomento', spiega Silvestro Ramunno (nella foto) presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna.



Marco Amendola