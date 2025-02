Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anna De Lillo, 23 anni, educatrice in una comunità per minori, è la nuova consigliera Pd che subentra a Vittorio Reggian i in Consiglio comunale. La surroga è stata approvata all’unanimità in apertura della seduta di oggi dell’Assemblea.Alla sua prima esperienza in Consiglio comunale, De Lillo ha iniziato l’impegno in politica nei Giovani democratici, approfondendo, in particolare, temi riguardanti politiche sociali e giovanili, diritto allo studio e diritto allo studio universitario. Oggi fa parte della segreteria comunale del Pd di Modena, con delega alle Politiche giovanili e alla Città universitaria, ed è responsabile del settore Scuola e Università per i Giovani democratici della provincia.Nata a Carpi e cresciuta a Modena, è diplomata al liceo linguistico Muratori e sta completando gli studi in Scienze dell’educazione. A partire dal 2021, ha iniziato a lavorare come educatrice nelle scuole, per poi proseguire all’interno del servizio Educativa territoriale minori e Sostegno alla genitorialità. Attualmente è impiegata, come educatrice, in una comunità semiresidenziale per minori a Sassuolo.