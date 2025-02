Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La tensione per la pace a ogni costo, ma anche l’accoglienza, l’ascolto dei bisogni altrui, rappresentano i valori che Vittorio ha incarnato, anche da questi banchi, ed è l’eredità politica che ci lascia'. Con queste parole il presidente del Consiglio comunale di Modena Antonio Carpentieri ha ricordato, a nome dell’Assemblea, la scomparsa del consigliere Vittorio Reggiani, avvenuta lo scorso 24 gennaio. Il momento di cordoglio in Consiglio comunale si è tenuto in apertura della seduta di oggi. Oltre al presidente sono intervenuti i capigruppo Diego Lenzini (Pd) e Luca Negrini (Fratelli d’Italia).

Carpentieri ha voluto evidenziare l’impegno di Reggiani per gli ultimi ricordando, in particolare, la sua attenzione verso il penitenziario di Sant’Anna: 'Aveva fortemente voluto che il Consiglio comunale si occupasse dei detenuti e delle condizioni della loro vita, con una visita dei consiglieri in carcere e con apposite commissioni di approfondimento. I valori di Vittorio si ritrovano anche in questa scelta: ricordarsi di coloro che hanno più bisogno, cercare sempre una soluzione, dare loro un’altra possibilità'.Qui uno dei suoi ultimi interventi cofirmato da Luca Barbari sul tema del Carcere che La Pressa pubblicò a novembre Il ricordo di Reggiani si è concluso con un minuto di silenzio. Un mazzo di fiori e una bandiera della pace sono stati posti sul banco che il consigliere ha occupato dall'inizio del suo primo mandato in Consiglio, nel 2019, e che resterà vuoto fino al termine della consiliatura.