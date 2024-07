Vandalizzati e coperti nella notte i cartelli contro la guerra e di amicizia al popolo russo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dall'affissione dei cartelli contro la guerra affissi a un gruppo di associazioni anche a Carpi, i cartelli 6x3 affissi regolarmente su suolo pubblico, sono stati vandalizzati. Presumibilmente nella notte. E a poche ora dalla dura condanna del sindaco di Modena che senza se e senza ma aveva etichettato come filorussa orientata solo ad ingannare l'opinione pubblica l'iniziativa. 'Una vera e propria censura antidemocratica della libera espressione ed opinione' - affermano alcuni promotori dell'iniziativa.

'Sino a prova contraria la Costituzione italiana garantisce la libertà di pensiero e la libertà di esprimerlo pubblicamente' - dichiara in merito al fatto Daniele Giovanardi, già candidato sindaco ed esponente di Democrazia Sovrana e Popolare. 'Io penso che aver tradito gli accordi di Minsk su impulso della NATO abbia provocato un inutile immane strage. Sono libero di pensare che il popolo Ucraino sia stato deliberatamente sacrificato per interessi di terzi. Inoltre non mi risulta che l’Italia abbia dichiarato guerra alla Federazione Russa. In un paese democratico ci si confronta. Qui arriva un sindaco, Mezzetti, decide lui cosa è giusto e sbagliato e invoca la censura puntualmente arrivata da mani semi ignote. Cosa pensa il Prefetto di questa palese violazione dei valori costituzionali?'