Coronavirus, 150.000 euro ai Medici di base dagli ex-parlamentari

L’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica ha raccolto tra i propri iscritti, che quasi all’unanimità hanno aderito alla sottoscrizione, la somma di 150.000 euro da devolvere ai Medici di base per l’acquisto di quelle attrezzature e di quei sistemi di protezione (mascherine, tute, visiere e altro) di cui vi è tanta necessità per la loro tutela personale nell’esercizio della loro attività professionale di prevenzione e di cura dei loro assistiti, prestata in prima linea in questa sconosciuta epidemia di coronavirus.

La somma è devoluta alle organizzazioni più rappresentative dei Medici di base (FIMMG-Federazione italiana medici di famiglia e SMI-Sindacato medici italiani), che hanno lanciato una loro raccolta fondi per dotare i medici di base del necessario al fine di proteggere sé stessi e i pazienti nel contrasto all’epidemia.

Il Presidente degli ex parlamentari, Antonello Falomi, con una lettera indirizzata al Presidente del FIMMG, Giacomo Caudo, e alla Segretaria generale dello SMI, Pina Onotri, ha espresso l’apprezzamento dell’Associazione per la difficile azione svolta dai medici di famiglia e ha illustrato loro le ragioni della donazione, sottolineando, in particolare, che, nella lotta al coronavirus, la mobilitazione dei territori e delle strutture di base del sistema sanitario è altrettanto decisiva quanto quella delle strutture ospedaliere. Falomi ha comunicato a FIMMG e SMI l’accreditamento sui relativi c/c bancari della somma devoluta.