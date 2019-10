Così l'Ausl di Reggio pagava l'attività di Hansel e Gretel di Foti

Continua l'attenzione sui legami tra il Comune di Reggio Emilia e la Onlus Hansel e Gretel di, tra i principali indagati dell'inchiesta su Bibbiano. Qualche giorno fa la notizia è stata ribadita sui quotidiani locali reggiani la notizia delle due fatture della onlus torinese e di, compagna di Foti, in particolare a carico della Asp-Città delle Persone, partecipata del Comune di Reggio Emilia.L'accesso agli atti era stato effettuato il 7 agosto scorso dalla consiglieraper l'interessamento della vice presidente di Alleanza Civica, ai tempi collaboratrice del gruppo A&D Angeli e Demoni - #unitiperibambini e con la quale La Pressa ha collaborato.Dell'accesso agli atti della stessa Rubertelli avevamo dato notizia con ampio risalto a metà agosto riportando integralmente la risposta del Comune di Reggio.In quella risposta il Comune dava conto di come 'in capo alla Asp Reggio Emilia - Città delle persone risultasse affidato alla onlus Hansel e Gretel un incarico per un percorson psicoterapeutico su un minore ospitato presso una comunità dell'Asp'. Il costo di 3.510 euro venne totalmente rimborsato dall'Ausl di Reggio Emilia.E ancora: 'nell'ambito di un progetto di sostegno con intervento educativo domiciliare, gestito da un soggetto del privato sociale venne attivato un intervento di psicoterapia da parte della dottoressa Nadia Bolognini (la compagna di Claudio Foti ndr)'. I progetto aveva un costo di 9.882 euro il cui 50% venne sostenuto sempre dalla Ausl di Reggio.Informazioni, lo ribadiamo, giunte non in mondo spontaneo dal Comune di Reggio, ma per l'interessamento di Stefania Violi e della consigliera Rubertelli.