Covid, Donini: 'Credo tra due settimane sarà tutto Omicron'

'Credo tra due settimane sarà tutto Omicron. Stimiamo che già nei prossimi giorni sarà maggioritaria'. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ai microfoni di E' Tg Bologna, visitando l'hub della Fiera e parlando della nuova variante.che hanno chiesto di essere vaccinati. Non immaginavamo tanti prenotassero proprio il giorno di Natale', ha detto Donini, esprimendo l'auspicio di un accelerazione nella campagna per i bambini sotto i 12 anni.'Bisognerebbe che aumentassero. E' chiaro che è un terreno molto delicato, investe la responsabilita' dei genitori e la premura che hanno di raccogliere tutte le informazioni possibili rispetto a quello che rappresenta.E dalla sua pagina Fecebook Donini rivolge 'auguri sinceri a chi anche oggi è impegnato a vaccinare!! Anche oggi in camice bianco con l’immensa passione per il proprio lavoro. E’ con Amore che combattiamo questa battaglia. Col sorriso sulle labbra anche se nascosto dalla mascherina. Non possiamo nascondere la stanchezza di chi da due anni è in prima linea.