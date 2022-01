Covid, Cacciari e Freccero: 'Green pass privo di fondamento, abolirlo'

il cui portavoce è Carlo Freccero e che vede tra i promotori Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei, torna a criticare le politiche del governo per il contenimento della pandemia. E in un documento di cinque pagine lo accusa di adottare “misure inaccettabili in un sistema democratico”, invitando i cittadini “a porre un freno alla quotidiana violazione di diritti fondamentali”.'Si revochi la misura del Green pass, destituita di fondamento scientifico tanto da essere stato adottato solo dall'Italia e, con alcune differenze, da pochi altri Paesi' e 'Sono alcune delle richieste della Commissione Dubbio e Precazione di fronte alla recrudescenza della pandemia e alle nuove misure adottate dal governo per contenerla.