'Covid, mia critica è personale, non c'entra nulla l'associazione'

Caro Direttore,comprendo che tutto possa servire a fare notizia, ma trovo assai discutibile che Lei abbia letteralmente rubato dal mio profilo privato su Facebook un commento rivolto esclusivamente alla mia cerchia di amici, per renderlo non solo pubblico, ma addirittura per imputarmelo come fosse stato espresso nella mia veste lavorativa di dirigente di una Associazione di categoria.Poco importa se il mio giudizio critico sulle ricette per fronteggiare il Covid che i Governi succedutisi negli ultimi due anni hanno messo in campo sia largamente condiviso, ma resta il fatto grave di aver usato per scopi impropri e deontologicamente condannabili il mio pensiero privato.Nel confermarLe la mia assoluta fede nella Scienza, Le invio un cordiale saluto augurandoLe con stima un Buon Anno di buona e vera informazione.