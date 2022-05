'Cresciamo, il Comune intervenga su gravi affermazioni del presidente'

'Quali iniziative si intende adottare per fare in modo che la persona che rappresenta la Fondazione Cresciamo ne incarni in modo coerente valori e finalità anche nell’espressione del proprio pensiero nei vari contesti? Quale è la valutazione della amministrazione comunale di Modena nei confronti delle affermazioni del presidente Cresciamo?'. A porre la questione con una interrogazione è il consigliere Fratelli d'Italia-Pdf Elisa Rossini la quale interviene sui commenti espressi sui social dal presidente Cresciamo Mauro Francia.'L’attuale presidente della Fondazione Cresciamo ha espresso tramite un noto social il seguente pensiero: “Personalmente non sono d’accordo di sospendere i raduni degli alpini. Quando, molti anni fa, ci fu il raduno a Modena, attraversai la calca assieme ad una amica si sono sprecate le palpeggiate di sedere, i seni, ecc… L’amica non se la prese più di tanto, perché era, come si può dire, un gesto “bonario”, una specie di tributo dovuto alla bellezza, che in diversi si sentivano più in “dovere” di fare piuttosto che per offendere.a) la scuola dei bambini è la scuola che dà voce ai bambini, che sono protagonisti dei loro percorsi, accompagnati da adulti che sanno sostenerne le curiosità;b) il bambino a scuola impara a pensare, a usare gli strumenti culturali indispensabili, a dare senso e significato al mondo;c) entrando a scuola ciascuno entra a far parte di una comunità di bambini diversi per età e genere, competenza, provenienza e di adulti con differenti ruoli;d) la scuola è anche fuori dalla scuola, si espande alle risorse presenti nel suo territorio e che sa farsi a sua volta risorsa per la città;e) i genitori sono chiamati a partecipare in molti modi alla vita della scuola, arricchendone il progetto con i propri contributi e le proprie competenze'.'Come tutto questo sia coerente con le parole del presidente di Cresciamo è davvero difficile comprenderlo' - chiude Elisa Rossini.