Crollo 5 Stelle in Emilia Romagna, Paragone col ciuccio imita Di Maio

'E comunque erano soltanto le Regionali dell'Emilia-Romagna e della Calabria e poi segnaleremo ai probiviri tutti quelli che non ci hanno votato M5s. E io mi tolgo la cravatta delle istituzioni e delle restituzioni'. In un video, con un ciuccio in bocca ironizza sulla disfatta dei 5 Stelle in Emilia Romagna. 'Fossero dei venduti ci si potrebbe arrabbiare, invece sono degli incapaci e si comportano come i pali di quel sistema che dovevano cambiare'.'Luigino Di Maio si mette il ciuccio, il dito in bocca e la copertina di Linus e dice 'sono soltanto le regionali' ma ora perderà anche il Veneto e la Liguria - continua Paragone -.. Fate ridere'.