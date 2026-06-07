Danno e beffa Propal alla città: nuove scritte al Bonvi Parken

Bonvi Parkem di nuovo sfregiato. Il senso di impunità dei vandali evidentemente è tale di continuare con il danno al quale si aggiunge la beffa. Perché erano trascorse circa 24 ore dalla ripulitura dei gradoni dell'anfiteatro, da parte degli operatori del Comune, da scritte contro il Presidente del Consiglio, Israele e inneggianti la Palestina Libera, che quelle scritte sono riapparse. Identiche nel mantra recitato. A firma non c'è più il riferimento al movimento anarchico ma Antifascista Antifa mentre nel mirino del disprezzo finisce la polizia con la sigla ACAB. Uno sfregio alla città che suona in questo caso come un inno all'impunità degli autori. Autori che il sindaco, in una nuova nota auspica siano individuati. Cosa che se avvenisse porterebbe il Comune a costituirsi parte offesa per chiedere di essere risarcita per i costi sostenuti per il ripristino dei luoghi. Ripristino che, conferma il sindaco, sarà garantito anche questa volta.

