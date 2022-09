Daria De Luca, ecco l'anima socialista nelle liste Pd

'La partecipazione di Daria De Luca alle elezioni del 25 settembre come espressione del PSI in coalizione col Partito democratico assume significati importanti per tutti noi'. A parlare è l'ex parlamentare Paolo Cristoni.'Innanzitutto è una donna, segretaria di federazione e responsabile nazionale di commissione - afferma Cristoni -. In secondo luogo la sua candidatura dimostra che l'unità politica non viene disgiunta dalla autonomia e dall'orgoglio politico di un Partito storico della sinistra. Ma non solo. Daria è portatrice di idee e proposte che comunque servono al popolo: lavoro, giustizia sociale e diritti e allo stesso tempo è cosciente testimone verso giovani e la multitudine dei cittadini che non intendono votare, che si possono fidare del suo coraggio e della sua rettitudine per dare una svolta alla politica. Nessuno può pensare che i socialisti non esistono, che abbiano ammainato la loro bandiera: Daria è la via verso il nuovo di una sinistra plurale e nel mezzo di chi non ha voce. Pertini e Nenni sarebbero orgogliosi di lei. A lei va l'aiuto dei socialisti modenesi per rispetto e amicizia del sacrificio e della testimonianza apportata in questa faticosa ma fondamentale campagna elettorale'.