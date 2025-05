Decreto ricostruzione alluvione: 'Dal governo impegni mantenuti con soluzioni concrete'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che rafforza gli interventi per affrontare gli effetti devastanti degli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. La misura include proroghe dello stato di emergenza, nuovi fondi per la ricostruzione e interventi a sostegno delle imprese e dei territori colpiti.

Secondo Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, il provvedimento dimostra la grande attenzione del Governo verso le popolazioni in difficoltà: «È una misura concreta e necessaria. Il Governo Meloni conferma la propria vicinanza alle comunità colpite e il proprio impegno per una ricostruzione efficace». La deputata ha sottolineato l'importanza della proroga dello stato di emergenza fino al 31 maggio 2026 e dell'ampliamento delle competenze del Commissario straordinario, garantendo così un’azione incisiva anche sugli eventi alluvionali successivi al 2023.

A sostegno del Decreto Legge ricostruzione post alluvione interviene anche Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia – ECR, ribadendo l’impegno del Governo nel fornire soluzioni concrete: «A due anni dalla prima alluvione, il Governo Meloni ha risposto con i fatti. Con l’ultimo decreto arrivano un miliardo di euro per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nuovi fondi per le imprese e semplificazioni decisive per la ricostruzione».

Il decreto prevede inoltre ristori fiscali per le medie e grandi imprese, già attivati per le piccole, misure per gli imprenditori agricoli e un rafforzamento della governance della ricostruzione. «Si tratta di risposte strutturate, pensate per accompagnare la ripartenza e prevenire future tragedie», ha dichiarato Cavedagna, sottolineando la necessità di un approccio pragmatico e non ideologico nella lotta al dissesto idrogeologico.Un segnale importante arriva proprio nei giorni della Festa dei Lavoratori, a testimonianza dell'attenzione del Governo verso le esigenze di chi lavora e produce nei territori colpiti. La ricostruzione prosegue con determinazione, mirando a restituire fiducia e sicurezza alle comunità locali.