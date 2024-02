Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Giuseppina Parente, referente provinciale Fials Modena, di fronte al caso generatesi questa mattina nel del servizio Psichiatrico e Cura all’Ospedale di Baggiovara, devastato in alcuni ambienti da un paziente andato in escandescenza. Fortunatamente nessun operatore presente in quel momento, è stato colpito- 'Esprimiamo la nostra piena solidarietà al personale in servizio chiedendo alle aziende sanitarie ed ospedaliere di aumentare il livello di sicurezza a tutela degli operatori. E' di ieri la notizia che anche per il 2024 le assunzioni saranno molto limitate quindi gli operatori presenti continueranno ad avere un carico enorme di lavoro. Da troppo tempo lo denunciamo e da troppo tempo non abbiamo risposte. Ora basta. Ci faremo sentire con un presidio che abbiamo fissato per il 2 marzo all'ospedale di Baggiovara. Abbiamo chiesto un confronto all'azienda sanitaria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per farci relazionare dello stato della psichiatria e di come sia stato possibile che un paziente abbia potuto fare tutti quei danni'