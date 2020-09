Discarica Savignano, Pelloni attacca Vaccari per il ruolo in Unieco

“A che punto si trova l'istruttoria finalizzata alla realizzazione della discarica di Savignano sul Panaro?” Questa la domanda che sottende la richiesta atti presentata questa mattina in Regione dal consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, che, in merito (qui l'articolo) al progetto di discarica controllata per rifiuti solidi urbani nel comune di Castello di Serravalle presentato da Rio d'Orzo Srl e localizzato nel comune di Castello di Serravalle, “chiede di avere copia di tutta la documentazione regionale relativa al progetto e della corrispondenza intrapresa negli anni 2019 e 2020 tra la Provincia di Bologna, la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni interessati (Valsamoggia, Savignano sul Panaro, ecc.) relativamente al progetto della discarica”.

Ma non solo: Pelloni chiede lumi anche “in merito all'istanza presentata il 23 luglio 2020 da Unirecuperi srl (Gruppo Unieco Ambiente) per la realizzazione di un parco tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto localizzato in Località Castello di Serravalle nel Comune di Valsamoggia (BO)”.

“I cittadini devono essere informati e sapere quello che sta avvenendo attorno – e sopra – alle loro teste, a partire dai rischi ambientali (aumento del traffico di mezzi pesanti fra Vignola e Savignano) e per la salute connessi a questo progetto: perché è evidente che di un impianto di smaltimento dell'amianto nei pressi delle loro abitazioni ne farebbero volentieri a meno. A questo proposito, dispiace che in un post dell’11 Maggio l’assessore Fabio Dardi minimizzi il problema dell’amianto che, come già detto è una sostanza dichiarata cangerogena dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) e non un “rifiuto speciale non pericoloso”. Così come sarebbe bene che venissero informati sul perché il PD di Valsamoggia non si impegni a rimuovere il progetto discarica dalla pianificazione o a portarla in discussione con i cittadini? Forse per denaro? Si tratterebbe di 14 euro ogni tonnellata di rifiuto speciale smaltito, in compensazione del “disagio ambientale”. Oppure Valsamoggia deve rispondere a “ordini” venuti dall’alto? In questi casi, il Pd avrebbe dovuto inserire la discarica nel programma elettorale e sottoporla al giudizio degli elettori. Così come desta curiosità che dal giugno 2018 la Unieco Holding Ambiente (società che controlla Unirecuperi Srl ndr) abbia come nuovo responsabile delle relazioni esterne, un ex senatore modenese del PD, Stefano Vaccari, il quale ricopre anche la carica di responsabile organizzativo nazionale del partito di Zingaretti. Insomma, siamo arrivati al punto che l’ex senatore Pd dovrà ora relazionarsi con un comune Pd per convincerlo che la discarica regionale di rifiuti speciali a Castello di Serravalle s’ha da fare. Riuscirà nell’impresa? Cosa ne pensano il Pd il suo candidato sindaco di Vignola ed il presidente della Regione, Stefano Bonaccini? I cittadini vorrebbero saperlo, possibilmente prima del voto di domenica, compatibilmente con oneri di trasparenza cui sarebbero tenuti gli amministratori pubblici” conclude Pelloni.



Parole di fronte alle quali lo stesso Stefano Vaccari è dovuto intervenire. “Pelloni stia sereno che il sottoscritto non si dovrà relazionare proprio con nessun comune e per convincere nessuno perché dall’11 maggio fa un altro mestiere e non più il responsabile delle relazioni esterne di Unieco ambiente - afferma Vaccari -. Per il ruolo politico che ho (come volontario) dico invece a Pelloni di smetterla di strumentalizzare tutto a fini elettorali su Vignola. Racconti ai cittadini perché dopo solo due anni è scappato in Regione gettando la città nel caos e costringendola al rinnovo anzitempo del consiglio. Forse però non tutti i mali vengono per nuocere perché lunedì la Muratori potrà diventare sindaco facendo dimenticare la parentesi leghista“.