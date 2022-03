Donbass, la guerra iniziata nel 2014 nel silenzio dei media

Proseguono gli approfondimenti del Circolo La Terra dei Padri e delle realtà aderenti al Movimento Internazionale Eurasiatista di Alexander Dugin sulla situazione in Ucraina e in particolare sui territori del Donbass. 'Una realtà - si legge in una nota de La Terra dei Padri di Modena - che è stata spesso volutamente trascurata dai media e nei discorsi dei dirigenti politici italiani, nonostante in Donbass si siano sviluppate le premesse del conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, spalleggiata ed armata da alcuni paesi europei e dalla Nato'.'In Donbass la guerra non è cominciata nel febbraio di quest'anno, ma nella primavera del 2014. Dopo l'insurrezione-golpe di Piazza Maidan e l'inizio dell'aggressione e della pulizia etnica contro la popolazione russofona, culminata in episodi tragici come la strage di Odessa, già raccontata in una diretta della nostra rete eurasiatista, con materiale fotografico inedito ed una drammatica testimonianza di una sopravvissuta al massacro - ricorda il circolo culturale -.La diretta verrà trasmessa sui canali Fb e You Tube della rete eurasiatista lunedì 28 marzo alle 21,15 (pagina Facebook Terra dei Padri-Movimento Eurasiatista, canale Youtube La Terra dei Padri)Moderano l'evento Fabio De Maio e Lorenzo Maria Pacini.