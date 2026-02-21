Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

'L'iniziativa sarà l'occasione per riflettere sui motivi che hanno portato a questa guerra e sui suoi costi umani'

1 minuto di lettura

Martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell'attacco russo all’Ucraina, piazza Mazzini si illumina di giallo e blu, il colore della bandiera del popolo ucraino.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena, è promossa dall’Associazione Mriya Odv, attiva a Modena e provincia, associata alla Network Associazioni per Ucraina. In tale occasione, numerose città italiane aderiranno a iniziative coordinate di memoria e solidarietà illuminando simbolicamente un luogo o un monumento con i colori giallo e blu.

Sempre il 24 febbraio, alle ore 19, in Piazza Mazzini è previsto un breve sit-in commemorativo, volto a ricordare il tragico avvio dell'aggressione e a onorare tutte le vittime, durante il quale è prevista la presenza anche del sindaco Massimo Mezzetti.

'L'iniziativa sarà l'occasione per riflettere sui motivi che hanno portato a questa guerra, sui suoi costi umani, ambientali ed economici del conflitto e sul futuro dell'Europa e dell'Onu, oltre che su quale pace si possa sperare e come raggiungerla' - fa sapere il Comune.

