Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell'attacco russo all’Ucraina, piazza Mazzini si illumina di giallo e blu, il colore della bandiera del popolo ucraino.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena, è promossa dall’Associazione Mriya Odv, attiva a Modena e provincia, associata alla Network Associazioni per Ucraina. In tale occasione, numerose città italiane aderiranno a iniziative coordinate di memoria e solidarietà illuminando simbolicamente un luogo o un monumento con i colori giallo e blu.

Sempre il 24 febbraio, alle ore 19, in Piazza Mazzini è previsto un breve sit-in commemorativo, volto a ricordare il tragico avvio dell'aggressione e a onorare tutte le vittime, durante il quale è prevista la presenza anche del sindaco Massimo Mezzetti.

'L'iniziativa sarà l'occasione per riflettere sui motivi che hanno portato a questa guerra, sui suoi costi umani, ambientali ed economici del conflitto e sul futuro dell'Europa e dell'Onu, oltre che su quale pace si possa sperare e come raggiungerla' - fa sapere il Comune.