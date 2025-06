Donini rinuncia alla consulenza Federfarma: ecco di cosa si occupa l'srl che ha fondato con la madre

Oggi l'ex assessore regionale alla sanità e attuale componente della Commissione regionale sanità, presieduta da Giancarlo Muzzarelli, Raffaele Donini ha ufficializzato la sua rinuncia, per questioni di opportunità e dopo il durissimo attacco dell'associazione antimafia Libera, alla consulenza che aveva stipulato con Federfarma. La consulenza in realtà il consigliere regionale Pd Donini l'aveva sottoscritta attraverso una società di cui è amministratore unico, la Global Vision srl. Ma di cosa si occupa questa società? Da una visura camerale risulta che la società si è costituita il 22 gennaio 2025 con sede legale a Valsamoggia di Bologna, ha un capitale sociale di 10mila euro e ha due soci, Donini stesso al 51% e sua madre, Luisa Baccolini, al 49%.

La società, in base all'oggetto sociale, si occupa di attività di pubbliche relazioni e comunicazioni, di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e di pianificazione aziendale,