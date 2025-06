Stangata di Libera: l’ex assessore Donini rinuncia alla consulenza per Federfarma

Raffaele Donini, ex assessore regionale alla sanità e attuale componente della commissione regionale sanità, ha rinunciato alla consulenza di Federfarma ottenuta attraverso la società di cui è amministratore unico, la Global Vision. Ad annunciarlo lo stesso consigliere regionale del Pd su Repubblica di oggi. 'Nella mattinata di oggi - dice Donini - mi sono recato a Roma per rimettere in modo consensuale l'incarico di consulente strategico per Federfarma nazionale. Pur nella consapevolezza che non vi fosse alcun conflitto di interessi, come peraltro confermato anche dalla valutazione degli uffici regionali competenti, ai quali avevo sottoposto preventivamente la bozza di contratto e pur nella chiara definizione della mia attività, che escludeva per ragioni di opportunità, il mio impegno in Emilia-Romagna, non voglio diventare bersaglio di dichiarazioni o illazioni che gettino la minima ombra sulla mia onorabilità'.

Contro la consulenza di Donini per Federfarma ai era scagliata ieri in modo durissimo l’associazione antimafia di Don Ciotti, Libera.