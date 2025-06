Consigliere regionale Pd ed ex assessore alla sanità Donini è consulente Federfarma: Libera lo stronca

La notizia è di quelle che lasciano quantomeno interdetti. L'ex assessore alla sanità Raffaele Donini, attuale consigliere regionale Pd (nonchè componente della commissione regionale Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli), è consulente di Federfarma, la Federazione nazionale dei farmacisti.La consulenza di Donini è prestata attraverso. A quanto pare - come dichiarato a Repubblica - Donini prima di accettare l'incarico avrebbe avuto il via libera dagli uffici competenti dell'assemblea legislativa.Eppure, al di là degli aspetti formali, un problema di opportunità esiste. Abbiamo chiesto un parere a riguardo allo stesso presidente della Commissione sanità regionale, Giancarlo Muzzarelli, che ha preferito non commentare sottolineando che 'dovesse esserci qualche problema dovrebbe dirlo la giunta regionale'. Peraltro proprio ieri si è tenuto un acceso incontro del gruppo di maggioranza in Regione con l'assessore Fabi sui presidi ospedalieri e servizi sanitari sul territorio.Ma la bordata a Raffaele Donini arriva direttamente da Libera.'Non sempre è una questione di illegalità, illeciti, disonestà.A volte è, più semplicemente, una questione di opportunità - affermano Manuel Masini e Sofia Nardacchione, referenti di Libera Emilia Romagna, a proposito del ruolo di consulente svolto per Federfarma - Non c'è conflitto, afferma Raffaele Donini, ma in un ambiente fragile come quello della sanità crediamo che l'attenzione e l'etica debbano essere ancora più alte per fugare qualsiasi tipo di dubbio'.È un settore, infatti, 'particolarmente delicato, in cui i casi di conflitti di interesse, corruzione, di malagestione che ricade sulle spalle dei contribuenti e su tutta la cittadinanza, sono frequenti. Un settore cruciale, fatto di accordi, interessi incrociati, tantissimi soldi che, se gestiti male, vanno a indebolire la democrazia stessa, il concetto di cura alla base del nostro vivere. Lo abbiamo ripetuto tante volte e ci lavoriamo da tempo come associazione'. 'Crediamo - concludono i referenti dell'associazione di don Ciotti - che chi ci rappresenta dovrebbe andare oltre alla formalità e mirare a un concetto di politica della cura, una politica etica che sappia riconoscere dove fermarsi per amministrare e rappresentare al meglio l'istituzione che rappresenta'.