Donini sul palco PD di Carpi: 'Ridurremo le liste di attesa, forte impegno per il nuovo ospedale'

La conferma degli impegni sul nuovo ospedale, per il quale a breve l’amministrazione comunale chiuderà l’iter urbanistico, l'impegno per risolvere il problema del personale di alcuni reparti dell’ospedale Ramazzini quali pronto soccorso, ostetricia e ginecologia, per i quali la Regione insieme con le direzioni delle aziende ospedaliere starebbe cercando soluzioni concrete 'consapevoli che la necessità di personale viene da lontano e che occorre l’impegno anche da parte delle università e del governo nazionale'. Poi il problema delle liste di attesa che si sono allungate soprattutto a seguito dell'emergenza Covid sul quale è arrivato l'impegno della Regione 'a ridurle attraverso una serie di azioni che la Regione Emilia Romagna sta mettendo in campo fra cui quella di un aumento dell’offerta con convenzioni di più ampio respiro'.Un pò come giocare in casa per l'Assessore regionale alla sanità, con alle spalle numerosi incarichi di partito tra cui la segreteria del PD di Bologna.“C’è un grande bisogno di approfondire il futuro post pandemia dei progetti che riguardano un diritto primario fondamentale: la salute. La grande partecipazione di pubblico e la qualità delle domande e interventi è la prova dell’interesse della nostra comunità su questo tema” afferma Solomita.Il sindaco Bellelli, nel ribadire l’impegno dell’amministrazione sul nuovo ospedale, ha anche posto il tema dell’attuale Ramazzini e come verrà convertito: “L’accompagnare questa fase di transizione tra nuovo e vecchio ospedale richiede anche la necessita di fare diversi interventi rispetto all'attuale Ramazzini, che chiuderà infatti soltanto all’apertura della nuova struttura sanitaria e su questo vi è stato un impegno concreto dell’assessore Donini, impegno che si è dimostrato anche in tutta la fase che stiamo affrontando rispetto alla parte urbanistica”.'Questo è il primo di una serie di incontri che metteremo in campo come Partito democratico sulla sanità, ma anche su altri argomenti che interessano la comunità. Non eviteremo il confronto ma promuoveremo la collaborazione con altri territori, con altre forze politiche, se vorranno starci, e con i cittadini desiderosi di essere ascoltati”, conferma Daniela Depietri segretaria del Pd di Carpi.È nato a Bazzano, in provincia di Bologna, nel 1969. Diplomato, è giornalista free lance. Nel 1995 viene eletto sindaco di Monteveglio, incarico che manterrà per i successivi dieci anni (riconfermato nel 1999). Presiede la prima Unione dei Comuni della regione, che riunisce le sei amministrazioni della Valle del Samoggia. Consigliere provinciale dal 2005, rieletto nel 2009, nell’attuale mandato ha ricoperto la carica di presidente del Gruppo Pd fino alla sua elezione a segretario del Partito democratico di Bologna. Nella X legislatura è stato Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna.Nella nuova, undicesima legislatura seguita alle elezioni regionali, è stato scelto dal Presidente Bonaccini per ricoprire l'incarico di Assessore regionale alla sanità