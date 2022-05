Draghi: 'Russia non è come Davide con Golia, non è invincibile'

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente americano , Joe Biden, a Washington. 'In questo incontro siamo stati d’accordo sul fatto che occorre continuare a sostenere l’Ucraina, fare pressione sulla Russia e su come iniziare a costruire la pace, come iniziare a costruire il percorso negoziale'.'Con Joe Biden abbiamo parlato della crisi alimentare provocata dal blocco di grani vari dall'Ucraina perché i porti sono bloccati. Lavrov ha detto che sono bloccati perché i porti sono minati. Questo può essere un primo esempio di dialogo che si costruisce tra le due parti per salvare decine di milioni di persone' - ha detto ancora il premier.