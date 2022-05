Draghi: 'Legame tra Italia e Usa rafforzato dalla guerra in Ucraina'

I legami tra Italia e Stati uniti sono sempre stati molto forti, ma la guerra in Ucraina li ha resi ancora più saldi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando con il presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca, come riporta l'Agenzia Nova. Il capo dello Stato russo, Vladimir Putin “ha pensato di poterci dividere, ma ha fallito”, ha spiegato Draghi. I due Paesi, ha proseguito il premier, sono insieme nella condanna dell’invasione dell’Ucraina e nell’imporre sanzioni contro la Russia, oltre che nel sostegno all’Ucraina, come chiesto anche dal presidente Volodymyr Zelensky. “In Italia e in Europa, in questo momento, i cittadini si chiedono come portare la pace in Ucraina”, ha detto Draghi, sottolineando che “le persone vogliono porre fine a questo massacro, a questa carneficina.Avere una Unione Europea “più forte” è interesse anche degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden. “Credo che una Ue forte sia anche interesse degli Usa”, ha detto Biden pur ricordando la concorrenza in campo economico presente tra i due blocchi. “Una concorrenza politica e costruttiva”, ha aggiunto Biden. Il presidente degli Stati Uniti, ha riconosciuto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo sforzo per tenere unite la Nato e l’Unione europea, anche nel delicato momento di crisi in Ucraina. “C’è una cosa che apprezzo in particolare di lei”, ha detto Biden accogliendo Draghi nello studio ovale della Casa Bianca: “il suo sforzo di tenere unite la Nato e l’Ue. Era difficile credere che sarebbero andati di pari passo, ma Lei è riuscito in questo intento”, ha sottolineato Biden.