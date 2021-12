Draghi, superbonus: indubbi benefici ma anche grosse distorsioni

'Il governo ritiene che il superbonus abbia dato molto beneficio e abbia creato anche distorsioni, laproposta del governo era quella di mettere dei vincoli come i 25 mila euro di reddito Isee sulle villette. Il parlamento, utilizzando dei fondi a disposizione, ha deciso di utilizzarli per estendere il superbonus. Il governo non voleva estenderlo perchè è una misura che ha creato un aumento straordinario dei prezzi delle componenti che servono a fare le ristrutturazioni, oggi una unità di efficientamento energetico costa molto di più rispetto a prima del superbonus'.Lo dice il premier Mario Draghi che aggiunge: ', c'erano buoni motivi, al di là del costo per la finanza pubblica, per la riluttanza del governo ad estendere ulteriormente il superbonus'.