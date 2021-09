E in provincia di Arezzo si regala panino con porchetta per un vaccino

“Un panino per un vaccino”. Succede in provincia di Arezzo, alla famosa sagra della porchetta di Monte San Savino. 'Domenica 12 Settembre dalle 10 alle 18. La nostra Sagra è anche questo!' - scrive orgogliosa la Pro loco locale. Una idea patrocinata dallo stesso Comune di San Savino, patria della 'porchetta più lunga del mondo'. Molti hanno preso la locandina come uno scherzo, invece è tutto vero, con tanto di patrocinio. Domenica chi volesse vaccinarsi (non è ancora chiaro con quale farmaco) riceverà, subito dopo la puntura, un salutare pezzo di pane con all'interno il tipico piatto con carne di maiale.