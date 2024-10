'Elena Ugolini codarda... Intollerabile attacco misogino di Bonaccini'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non pensavo che la candidata di destra Elena Ugolini fosse così codarda... Se vuole evitare De Pascale, visto che mi cita sempre, faccia un confronto con me. Scelga data e ora'. Queste le parole inaccettabili di un Bonaccini in versione Clint Eastwood'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati.

'In un secondo post, il tesserato PD di Campogalliano, svalvola, cita Hitler... insomma è chiaramente agitato e nervoso. Una scenetta patetica che mette in evidenza la scarsa lucidità e la misoginia latente. Che pena. Manca anche di rispetto nei confronti del vero candidato, che chiaramente non ritiene alla sua altezza. Come politico e soprattutto come donna mi sento offesa dalle parole di Bonaccini. Chiedo al PD e a Michele De Pascale di prendere le distanze da certe affermazioni intollerabili che non possono far parte di un confronto civile' - chiude Spaggiari.