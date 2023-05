Elezioni nel modenese, Pd soddisfatto per la vittoria in 3 Comuni su 4

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Soddisfazione crescente dalla sede della Federazione provinciale, dunque, man mano che i dati hanno confermato le vittorie di Monjia Zaniboni a Camposanto, Iacopo Lagazzi a Guiglia e Simona Ferrari a Serramazzoni. Particolare soddisfazione anche per quest’ultimo Comune, dove la candidata civica ha ricevuto l’appoggio del Pd: 'Nelle scorse settimane abbiamo concentrato il confronto sui progetti, con proposte credibili e condivise, che infatti i cittadini hanno premiato, dimostrando voglia di cambiare.Anche Guiglia e Camposanto testimoniano la capacità del centrosinistra di mantenere la fiducia dei cittadini, che infatti hanno confermato i sindaci che già amministravano, con consenso immutato o persino crescente. Un dato provinciale che si inserisce in un quadro regionale positivo per il Partito Democratico. Congratulazioni dunque ai sindaci e alle loro squadre, e l’augurio di un buon lavoro'.Rammarico, invece, per l’unico risultato che, di misura, non premia il Pd: 'Soprattutto perché a Polinago la differenza tra Gian Domenico Tomei – cui va tutto il nostro ringraziamento per l’impegno portato avanti non solo nelle ultime elezioni, ma anche in tutti questi anni come amministratore - e il suo sfidante è davvero minima, di soli 8 voti'.