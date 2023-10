Elezioni 2024, il PD scalda i motori, Venturelli: 'Sceglieremo il profilo migliore per vincere ancora'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo è un percorso già avviato, stanno infatti proseguendo gli incontri della segreteria con associazioni, terzo settore, corpi intermedi e realtà economiche per confrontarsi sulla città del futuro.Il secondo è il percorso che prende avvio il 24 ottobre e che vedrà coinvolti tutti i 14 circoli Pd della città con consultazioni che dureranno fino al 12 novembre.Il terzo è un percorso pronto a partire con questionari che saranno sottoposti ai 9mila elettori delle primarie e ai modenesi interessati per ascoltare idee e proposte per il programma elettorale su temi centrali: casa, ambiente, servizi di prossimità, welfare, sicurezze, centro storico e frazioni, cultura e sport.Le consultazioni si svolgeranno attraverso le Assemblee di Circolo, aperte a tutti gli iscritti del Pd cittadino e incentrate su tre direttrici: confronto politico su quanto realizzato nel corso degli ultimi dieci anni di amministrazione, idee e proposte della Modena del 2030 e individuazione del profilo del candidato o candidata sindaco.'Partecipazione, confronto e mobilitazione. La campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2024 è iniziata e il Pd è in campo per vincere. All’assemblea cittadina del 5 ottobre abbiamo approvato all’unanimità i tre percorsi - dichiara Federica Venturelli, segretaria cittadina del PD - e abbiamo detto che saremmo partiti dalle idee, non dai nomi. È vero, lo dicono tutti, noi però lo facciamo davvero e continueremo a farlo, con coerenza e determinazione.

Stiamo lavorando dal basso, con gli iscritti, gli elettori e i cittadini e fin da questa estate ci stiamo confrontando con la città e con tutti i portatori di interessi economici, sociali e istituzionali perché vogliamo scrivere il programma insieme alla città. Il 24 ottobre, quindi, inizieremo la fase consultazioni aperte agli iscritti su tre direttrici: confronto su ciò che è stato fatto, con l’intento di capire ciò che deve essere confermato o cambiato, nuove idee per la città e profilo del candidato o candidata'.



Nel frattempo, prosegue il dialogo con le altre forze politiche. 'Sulla coalizione – aggiunge Venturelli- noi stiamo già dialogando con tutti, ma prima vengono le idee e sulla base di queste vengono poi gli accordi tra forze politiche. E proprio sulle idee siamo convinti si possa costruire una alleanza forte e un programma condiviso e di qualità. Abbiamo già fatto i primi incontri e con questo spirito continueremo a tessere relazioni per costruire un’alleanza larga e diffusa. Il Pd è al servizio di un nuovo progetto politico per Modena. Vogliamo proporre ai modenesi una visione di città e costruire un percorso con tutte le forze politiche che sono all’opposizione del Governo Meloni, con il civismo, con le associazioni e con nuovi movimenti municipalisti-democratici. Noi vogliamo parlare alle persone che si alzano per andare al lavoro e hanno mille preoccupazioni quotidiane; ai genitori preoccupati per il futuro dei loro figli; alle nuove generazioni che vogliono costruirsi la loro vita; alle imprese che creano lavoro di qualità e a tutti coloro che vogliono una città europea, attenta all’ambiente, turistica e universitaria. Nel 2024 ci candideremo con questa base di valori programmatici e siamo pronti a lavorare insieme a tutti coloro che vorranno starci. I veti non ci appartengono'.



La segreteria del Pd Venturelli conclude sottolineando che, come deciso in assemblea, i mesi di novembre e dicembre saranno 'decisivi per fare sintesi, insieme agli alleati, delle consultazioni e del percorso su idee e programmi, per selezionare il candidato o la candidata sindaco per il Comune di Modena. Come Partito Democratico vogliamo il miglior profilo possibile per vincere le elezioni, senza alcuna pregiudiziale o veto. Un profilo competente, autorevole, che offra garanzie di saper fare, con concretezza, ma soprattutto di saper accompagnare Modena nel futuro'.