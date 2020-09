Elezioni Vignola: Emilia stappa, Angelo aspetta

Non è un segreto che anche nel quartiere generale PD, a Vignola, in attesa dei risultati elettorali, erano diversi a dire che con una base di oltre 18.000 elettori, una vittoria con uno scarto di meno di 20 voti nei dati ufficiosi, avrebbe quantomento posto come doveroso attendere i dati definitivi. Ma quando le notizie dell'ultimo seggio sono arrivate, decretando il sorpasso di soli 17 voti da parte del candidato di centro sinistra Emilia Muratori rispetto a quello di centro destra Angelo Pasini, l'ipotesi è sfumata e la stessa candidata PD non ha esitato a stappare la bottiglia e a liquidare l'ipotesi con un 'Si vince anche solo per un voto'. L'ipotesi di un riconteggio rimane così ora solo contemplata e richiesta in casa centro destra dove la Lega, compreso il candidato a sindaco Pasini, rimanda a domani, ai dati definitivi, ogni commento ufficiale.

Parla di 'risultato assolutamente incerto a Vignola che impone il riconteggio delle schede', il Senatore di Forza Italia Enrico Aimi. 'Una differenza irrisoria, di una manciata di voti, che impone verifiche. Da una prima ricognizione, sembra infatti che vi siano molte contestazioni e che vi siano stati ritardi anomali nei conteggi. Il centrodestra chiederà il riconteggio delle schede, lo dobbiamo ai principi di trasparenza e democrazia che animano la nostra Costituzione'

Definisce in termini calcistici con un “palo interno-fuori” della coalizione di centrodestra' il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo. 'Con un margine di 17 voti, attendiamo il dato definitivo che solo la commissione elettorale potrà darci. Ricordo che a Vignola a gennaio il centro sinistra vinse di 7 punti percentuali, quindi, il risultato di Angelo Pasini testimonia, in ogni caso, l’ottima amministrazione di centro destra – commenta il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo – In ogni caso, Fratelli d’Italia entra per la prima volta in Consiglio Comunale della città migliorando il risultato delle elezioni regionali'.

“A Vignola siamo soddisfatti del risultato di Fratelli d’Italia, un gruppo completamente nuovo e coeso che ha voluto aderire al progetto di Giorgia Meloni convergendo sulla candidatura di Angelo Pasini – incalza il Presidente provinciale di FdI Ferdinando Pulitanò – solo tre anni fa a Vignola non eravamo nemmeno in grado di presentare una lista, ora siamo il terzo partito della città e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci”.



'Visto l'irrisorio scarto di consensi, credo che il Pd debba aspettare a cantare vittoria' - afferma il senatore leghista Stefano Corti, esempio di come le situazioni, con un riconteggio, possano ribaltarsi. 'Serve un riscrutinio immediato, almeno di tutte le schede nulle. Ricordo che nel mio caso, proprio a Vignola, il riscrutinio portò a riaccreditare 19 schede. Aspettiamo dunque anche in questo caso, con serenità, il risultato del riscrutinio e invitiamo il Partito Democratico a riporre le bottiglie di champagne, almeno per rispetto degli elettori e della democrazia'.



Rimuove il rischio di un riconteggio la dirigenza PD che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e attacca il centro destra sui toni della campagna elettorale: 'Nella quale si sono visti toni esacerbati e candidati che tiravano in ballo con false notizie amministratori di altri Comuni - afferma il segretario provinciale Davide Fava. 'Ora Vignola e tutta la sua comunità può ripartire, tutte quelle energie che sono rimaste sopite in questi anni possono tornare a ridisegnare il futuro della città. Oggi Vignola ha un amministratore serio, competente, generoso che non si preoccuperà di quale è il suo prossimo incarico, ma del futuro dei suoi concittadini. Complimenti a Emilia per il coraggio, la perseveranza e la generosità. Complimenti al Partito democratico che si riafferma a Vignola di gran lunga la prima forza politica'

Gli fa eco Andrea Ghiaroni, segretario Pd di Vignola Andrea Ghiaroni: 'E’ stato un conteggio che ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo, a testimonianza di come questa sfida sia stata vissuta con partecipazione da tutta Vignola. Ora Emilia sarà la sindaca di tutti e lavorerà per far ripartire Vignola, come anticipato in campagna elettorale. Importante anche il risultato della lista “Partito democratico – Emilia Muratori sindaca”. Abbiamo raccolto 3.738 voti, siamo il primo partito di Vignola con il 31,82% dei consensi. Eleggeremo 7 consiglieri nel nuovo Consiglio comunale. Un risultato anche superiore a quanto fatto registrare, pochi mesi fa, alle elezioni regionali, a dimostrazione che gli elettori hanno apprezzato la nostra proposta e una lista in gran parte rinnovata, con tanti giovani'